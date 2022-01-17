Как пишет японский блог Macotakara, Apple планирует выпустить iPad Air пятого поколения с функциями, аналогичными недавно выпущенному iPad mini шестого поколения.

Планшет должен получить однокристальную систему Apple A15 Bionic, 12-мегапиксельную широкоугольную фронтальную камеру с поддержкой функции «В центре внимания» (Center Stage) и поддержку 5G. Устройство сохранит одинарную основную камеру, как у предшественника, однако она будет дополнена переработанной четырёхцветной светодиодной вспышкой.

В остальном iPad Air 5 не будет отличаться от текущей модели — планшет сохранит дизайн с плоскими гранями, 10,9-дюймовый дисплей, кнопку питания со встроенным сканером Touch ID и порт USB-C. Вероятно, производитель добавит новые расцветки.

По данным Macotakara, обновлённый iPad Air якобы представят весной, вместе с iPhone SE 5G. Bloomberg передавал, что презентация нового iPhone SE состоится в марте или апреле.