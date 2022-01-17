В прошлом месяце пользователи iPhone 13 пожаловались на проблемы в работе функции шумоподавления при телефонных разговорах. Наконец, Apple дала официальный ответ одному из владельцев гаджета — как выяснилось, в компании вовсе не считают такое поведение технической проблемой.

На это указывает ответ сотрудника службы поддержки технологического гиганта. Один из читателей портала 9to5mac обратился в техподдержку из-за отсутствия поддержки шумоподавления ещё несколько месяцев назад. Сначала ему сообщили, что для устранения проблемы необходимо дождаться выхода программных обновлений. Однако позднее представитель техподдержки сообщил, что «шумоподавление при телефонных звонках недоступно на моделях iPhone 13, поэтому вы не видите эту опцию в настройках». На вопрос о возможном появлении этой функции в будущем ответ не был получен.

Впрочем, сотрудник техподдержки мог сообщить об этом из-за неосведомлённости или по ошибке. Если же Apple действительно решила отказаться от поддержки этой функции, то причины такого шага остаются непонятны.

На предыдущих поколениях iPhone функция «Шумоподавление телефона» доступна в разделе «Настройки» > «Универсальный доступ» > «Аудиовизуальный материал». Единственный выход для владельцев iPhone 13 — функция «Изоляция голоса». Она доступна в «Пункте управления» при звонке через FaceTime.