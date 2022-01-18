Авторитетный инсайдер под ником DylanDKT поделился в Твиттере новыми подробностями о будущих компьютерах Apple, которые выйдут до конца 2022 года.

Во второй половине 2022 года Apple представит обновление MacBook Pro 14" с чипом Apple M2 на борту. Он заменит MacBook Pro 13" (2020) c M1. Ноутбук будет выполнен в том же дизайне и с тем же набором разъёмов, что и MacBook Pro 14" (2021) с платформой M1 Pro/Max.

По словам источника, наряду с новой моделью MacBook Pro, Apple также выпустит новый MacBook Air, тоже оснащённый чипом M2. В октябре инсайдер рассказал, что Air (2022) получит MagSafe, обновлённый экстерьер с белыми лицевыми панелями и разными цветовыми вариантами остального корпуса, а также дисплей с подсветкой Mini-LED.

Ближе к концу года Apple завершит переход на собственные чипы с выпуском Mac Pro на Apple Silicon. По словам инсайдера, самый мощный компьютер получит более прокачанную версию M1 Max Duo, а не M2 Pro/Max. Возможно, такой же чипсет будет использоваться в будущем iMac Pro.