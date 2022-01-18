Генеральный директор Display Supply Chain Consultants Росс Янг поделился новой порцией слухов касательно следующих поколений смартфона Apple начального уровня — iPhone SE, пишет GSMArena.com.

По данным инсайдера, в 2022-м компания выпустит гаджет с предположительным названием iPhone SE+ 5G. Он сохранит компактный 4,7-дюймовый дисплей, но обзаведётся поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Судя по предыдущим слухам, аппарат может быть построен на базе процессора Apple A15, но его детальные характеристики пока не подтверждены. Выход смартфона ожидается в марте или апреле.

Однако, по словам Янга, в модели, которая выйдет в 2023 году, можно ожидать увеличение экрана с 4,7 до 5,7 дюйма. Источник делает оговорку, что выпуск iPhone SE с большим дисплеем может быть отложен до 2024 года, если что-то пойдёт не по плану. Не исключено, что в смартфоне будет использована панель OLED, если стоимость таких панелей за это время достаточно снизится.