На 20 января в верхней палате Конгресса США назначены дебаты по поводу двух антимонопольных законопроектов: "Закон об американских инновациях и выборе в интернете", который ужесточает регулирование ИТ-гигантов и запрещает приоритезацию фирменных продуктов, и "Закон об открытых рынках приложений" о свободе на рынках приложений. ИТ-гиганты продолжают сопротивляться: Apple вчера направила сенаторам письмо, в котором предостерегла от возможных последствий двух документов для отрасли, а Google на эту же тему выложила пост в корпоративном блоге.

Старший директор Apple по связям с правительством Тим Паудерли написал письмо, критикующее законодательные нововведения. Он утверждает, что новые законопроекты, особенно "Закон об открытых рынках приложений", нанесут ущерб безопасности App Store, поскольку позволят пользователям загружать приложения из сторонних источников. Поскольку такие приложения доступны за пределами экосистемы Apple, на них не распространяются те же стандарты безопасности и защиты, которым должны соответствовать приложения, чтобы получить одобрение в App Store.

Паудерли говорит, что принятие таких законов будет выглядеть вдвойне странным, если вспомнить, что последние годы охарактеризовались множеством атак программ-вымогателей и других рисков для безопасности пользователей. По его словам, если новые антимонопольные законопроекты будут приняты, это усложнит защиту конфиденциальности и безопасности пользователей. Загрузка приложений в обход App Store позволяет им обходить действие политики конфиденциальности компании, которая позволяет пользователям выбирать, какими видами данных они готовы делиться с разработчиками приложений.

Также в своём письме Apple приводит исследование, согласно которому Android, где разрешена установка приложений из любых источников, имеет на 98% больше вредоносных программ, чем iOS.

Пресс-секретарь сенатора США Эми Клобучар рассказала, что законодательство включает положения о защите конфиденциальности и безопасности, а Apple своими заявлениями об угрозах вводит совет в заблуждение и пытается сохранить монополию на рынке приложений.

Google отметила, что «антитехнологические законопроекты» могут ухудшить качество работы таких её сервисов, как поисковик, Карты и Gmail. Компания говорит, что документы нарушат безопасность и приватность её продуктов (например Gmail и Chrome), так как её возможность внедрять автоматизированные защитные функции ограничится, если предлагать их аналоги получат право другие компании, а в поисковике и в Google Play ей придётся обеспечить низкосортным приложениям одинаковую видимость с другими. Помимо этого, законопроекты могут замедлить развитие инноваций и подорвать лидерство США в техносфере, убеждены в Google.

Вместе с тем ряд небольших технологических компаний приветствуют принятие указанных законов. В частности, Wyze, Yelp, DuckDuckGo и Tor Project опубликовали письмо с призывом проголосовать «за» "Закон об инновациях и выборе в интернете". Они утверждают, что доминирование крупных компаний и их «статус привратника» не позволяют небольшим игрокам «конкурировать по существу».