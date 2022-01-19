По данным аналитической компании Canalys, благодаря высокому спросу на iPhone 13 в октябре-декабре на долю Apple пришлось 22% от глобального объема отгрузок смартфонов, что позволило ей возглавить мировой рынок смартфонов.

«Спустя три квартала, Apple вновь возглавила рынок смартфонов, чему способствовал успех iPhone 13, - комментирует данные аналитик Canalys Саньям Чаурасия. - На рынке материкового Китая Apple показала беспрецедентные результаты по iPhone. При этом агрессивные цены на флагманские модели способствовали их привлекательности для покупателей. Хотя цепочка поставок Apple начинает восстанавливаться, компании все же пришлось сократить производство в четвертом квартале из-за нехватки ключевых компонентов. Это не позволило выпустить достаточное количество iPhone, чтобы удовлетворить высокий спрос. На приоритетных рынках Apple поддерживала адекватные сроки доставки, но в некоторых странах клиентам приходилось ждать, чтобы заполучить новейшие iPhone».

Второе место в списке крупнейших поставщиков смартфонов в четвёртом квартале 2021 года занимает Samsung с долей рынка в 20%.

Китайская компания Xiaomi сохранила за собой третье место с долей 12%, а замкнули топ-5 ее соотечественницы Oppo и Vivo. Рыночные доли последних в заключительной четверти 2021 года были на уровне 9% и 8% соответственно.

Общий мировой объём поставок смартфонов вырос всего на 1 % в годовом исчислении. Виной тому стали проблемы с цепочками поставок, которые в первую очередь затронули небольшие компании, но не таких гигантов рынка как Apple или Samsung. Canalys отметила, что может пройти несколько лет, прежде чем производители компонентов смогут в достаточной степени расширить свои производственные мощности, чтобы удовлетворить образовавшийся спрос. Ожидается, что дефицит некоторых важных компонентов продолжится до второй половины 2022 года.