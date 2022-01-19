Apple начала работу над исправлением обнаруженной ранее уязвимости в фирменном браузере Safari, которая предоставляет сторонним сайтам доступ к истории браузера и аккаунту Google.

При посещении сайта браузер создаёт на устройстве базу данных IndexedDB для кэширования. Уязвимость позволяет любому веб-приложению узнать имя хранилища. Так как для каждого сайта имя базы уникально, несложно вычислить, какие ресурсы посещал пользователь. Сервисы Google хранят в названии БД ещё и уникальный идентификатор учётной записи Google — он тоже раскрывается.

Правки в коде WebKit уже появились на GitHub, но Apple, скорее всего, предоставит пользователям исправление уязвимости в следующем обновлении macOS Monterey, iOS 15 и iPadOS 15. Ошибка не затрагивает Safari 14 и более ранние сборки.

В интернете есть сайт с «живой» демонстрацией IndexedDB, на котором вы можете узнать, подвержена ли ваша версия браузера уязвимости.