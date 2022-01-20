На прошлой неделе стало известно, что Apple прекратила выпуск обновлений безопасности для iOS 14, тем самым подталкивая всех, кто использует более старую версию системы, перейти на актуальную iOS 15. Теперь производитель iPhone официально заявил, что не планирует поддерживать iOS 14 дальше.

В ответ на запрос журналистов издания Ars Technica Apple сообщила, что возможность остаться на iOS 14 и получать обновления безопасности, не переходя на iOS 15, всегда рассматривалась компанией как временное решение. То, что предыдущая версия ОС больше не получает обновлений — не ошибка. Поддержка iOS 14 фактически прекращена.

Интересно, что Apple, представляя iOS 15, отмечала, что этот релиз вовсе не обязателен для установки. Другими словами, те пользователи, которые хотят остаться на iOS 14, не встретят никаких проблем.

Некоторые были рады возможности оставаться на более стабильной версии iOS, получая при этом все актуальные исправления и патчи безопасности. К тому же многие пользователи не считают iOS 15 интересным обновлением. По словам владельцев iPhone и iPad, новая операционка принесла с собой слишком мало интересных опций.