Тайваньский разработчик микросхем, компания Mediatek, «первой в мире» продемонстрировала своим технологическим партнерам и ключевым клиентам образцы оборудования на базе технологии Wi-Fi 7. Об этом сообщается на официальном сайте Mediatek.

Стандарт Wi-Fi 7 представляет собой модернизированную версию Wi-Fi 6 и обеспечивает увеличение скорости примерно в 2,4 раза. Представители MediaTek утверждают, что с появлением Wi-Fi 7 беспроводные сети наконец-то смогут стать полноценной альтернативой проводному/Ethernet соединению за счёт сверхвысокой пропускной способности.

Wi-Fi 7 подойдет для многопользовательских AR- и VR-приложений, облачных игр, видеовызовов в разрешении 4K и потоковой трансляции контента в разрешении 8K и выше. Он будет поддерживать передачу сигнала в полосе 320 МГц, квадратурную амплитудную модуляцию (QAM), многопользовательский блок ресурсов (MRU) и будет работать на существующих частотах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц.

Примечательно, что данный стандарт беспроводной связи, также известный как IEEE 802.11be, еще не утвержден ассоциацией WECA, ответственной за его разработку. В число ее участников, к слову, входит и сама Mediatek. Его финальная версия, как ожидается, увидит свет лишь в 2024 г.

По словам MediaTek, первые устройства с поддержкой Wi-Fi 7 появятся на рынке в 2023 году. Однако они будут основаны на черновой спецификации.