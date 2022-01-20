Исследовательская компания MIDiA Research проанализировала рынок музыкальных стриминговых сервисов за 12 месяцев (со второго квартала 2020 года по второй квартал 2021). Суммарная база подписчиков платформ составила 523,9 млн — на 26,4% больше, чем годом ранее.

Наиболее популярным стриминговым музыкальным сервисом ожидаемо стал Spotify с долей рынка в 31%, который имеет более 160 млн платных подписчиков. Отмечается некоторое сокращение доли Spotify, которая в 2020 году была равна 33%.

Apple Music находится на втором месте с долей 15%. У него более 78 млн пользователей, что примерно в два раза меньше, чем у Spotify.

Третье место с результатом 13% поделили Amazon Music и Tencent Music.

Самым быстрорастущим музыкальным сервисом второй год подряд стал YouTube Music, доля которого увеличилась до 8%. Сервис увеличил подписочную базу более чем на 50% за 12 месяцев. Исследователи пишут, что сервис популярен среди представителей поколения Z, хотя раньше считалось, что это аудитория Spotify.

В общий рейтинг попала и Яндекс.Музыка. Активная аудитория этого сервиса составляет 10,5 миллионов человек, что равняется примерно 2% рынка. За год популярность Яндекс.Музыки выросла примерно в два раза.