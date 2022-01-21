Apple больше не обязана включать в комплект каждого проданного iPhone во Франции наушники EarPods. Об этом сообщил французский тематический ресурс Consomac со ссылкой на пояснения, опубликованные французским ретейлером Fnac.

В 2020 году Apple объявила, что комплект поставки iPhone 12 лишится наушников и зарядного блока, после чего во Франции был принят законопроект, требовавший наличия в комплекте продаваемых на территории страны смартфонов наушников, которые могли бы снизить радиочастотное излучение от гаджета. Франция была единственной страной, где Apple клала в коробку iPhone 12 и iPhone 13 наушники EarPods.

Однако закон о здравоохранении всё-таки пересмотрели в пользу экологического, поэтому с 24 января реализуемые смартфоны Apple будут поставляться без бесплатной проводной гарнитуры.