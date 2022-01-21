В новых бета-версиях macOS Monterey 12.2 и iOS 15.3 Apple устранила уязвимость API IndexedDB, которая предоставляла сторонним сайтам доступ к истории браузера и аккаунту Google.

Уязвимость была обнаружена компанией по кибербезопасности FingerprintJS, которая также создала тестовый веб-сайт, чтобы показать, как этот баг может использоваться злоумышленниками в реальности. Ресурс 9to5Mac протестировал Safari в новых версиях iOS и macOS на этом веб-сайте, подтвердив отсутствие уязвимости.

Ошибка затронула Safari 15 во всех версиях iOS 15 и macOS Monterey. Ошибка не затронула Safari 14 на устройствах на iOS 14, а также компьютерах Mac с версиями операционных систем, предшествующих macOS Monterey.

Скорее всего, Apple выпустит общедоступные версии macOS Monterey‌ 12.2 и iOS 15.3 на следующей неделе.