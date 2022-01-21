Apple заказала сериал о Годзилле для своего стримингового сервиса у Legendary Pictures. Он продолжит историю, которая закончилась в прошлогоднем фильме «Годзилла против Конга».

Действие многосерийной фантастической драмы развернется после первого эпического столкновения Короля монстров и древних доисторических чудовищ, сравнявших Сан-Франциско с землей, а в центре повествования окажется семья, путешествующая в надежде раскрыть свои тайны, как-то связанные с криптозоологической организацией «Монарх».

Обязанности исполнительных продюсеров разделят создатели сериала Крис Блэк и Мэтт Фрэкшн, а также Джоби Харольд и Тори Таннелл. Блэк также является шоураннером предстоящего телепроекта. Владеющая правами на Годзиллу компания Toho Co. Ltd. предоставила лицензию на использование персонажа Legendary в рамках их долгосрочного контракта и тоже участвует в качестве продюсера.

Дата премьеры пока не сообщается, также Apple не приводит никаких сведений об актерском составе сериала.