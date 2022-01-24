Журналист Bloomberg Марк Гурман в еженедельной рассылке Power On рассказал о своих ожиданиях от Apple в 2022 году. По мнению эксперта, осенью нас ждёт «самое большое количество новых аппаратных продуктов в истории Apple».

В последние годы Apple устраивает две или три осенние презентации с промежутком в несколько недель, каждая из которых длится примерно по одному часу. Не исключено, что на этот раз она решит провести одно супермасштабное мероприятие. Или же один анонс будет разделен на несколько частей с минимальными перерывами между ними.

По словам Гурмана, Apple запланировала на осень более десяти крупных релизов. До конца года компания покажет:

Четыре новых iPhone — iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max

Сразу три модели Apple Watch — Series 8, SE 2 и новую модель в ударопрочном корпусе

Недорогой iPad 10

Новый iPad Pro с чипом M2 и беспроводной зарядкой

Недорогой 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M2

Полностью новый MacBook Air на базе чипа M2

27-дюймовый iMac

Mac Pro на базе фирменного чипа

AirPods Pro второго поколения

Гурман добавляет, что большинство гаджетов запланировано на осень. Но некоторые — вероятнее всего, iMac — могут показать раньше. Информатор добавляет, что весной (в марте или апреле) у компании пройдет еще одна презентация, где продемонстрируют iPhone SE 5G, обновленный iPad Air с чипом A15 и как минимум один Mac. Это может быть недорогой iMac или обновлённый Mac mini.

Кроме того, в этом году Apple якобы планировала показать шлем дополненной реальности. Гурман пишет, что есть два варианта: либо устройство действительно покажут во второй половине нынешнего года, но начнут предлагать в 2023-м, либо и сам анонс, и старт продаж перенесут на следующий год.