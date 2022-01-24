Дисплеи для флагманских iPhone 15 Pro будет поставлять китайская компания BOE
Как сообщает издание The Elec, компания BOE, являющаяся одним из лидеров рынка панелей, может стать поставщиком экранов OLED для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Для этих целей компания намерена внедрить технологию LTPO на своих линиях в Китае.
Компания начала сотрудничать с Apple в 2020 году. Первым её продуктом стал дисплей iPhone 12 mini. В 2021 году процент увеличился до всех базовых моделей линейки — iPhone 13 и 13 mini.
BOE удалось присоединиться к списку производителей дисплеев для Apple после нескольких неудачных попыток за счет успешного применения технологии низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO) для OLED-панелей, которые будут производиться на собственном заводе в Чунцине. По информации того же The Elec, в этом году BOE будет поставлять матрицы двух размеров только для базовых смартфонов Apple — iPhone 14 и 14 Max. А для обеих «прошек» Apple продолжит закупку панелей у Samsung Display и LG Display.
Ожидается, что для iPhone 15 Pro будет сделано от 50 до 60 миллионов панелей — это примерно 20% от всего количества дисплеев. Технология LTPO позволяет использовать динамическую частоту обновления экрана.
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