Как сообщает издание The Elec, компания BOE, являющаяся одним из лидеров рынка панелей, может стать поставщиком экранов OLED для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Для этих целей компания намерена внедрить технологию LTPO на своих линиях в Китае.

Компания начала сотрудничать с Apple в 2020 году. Первым её продуктом стал дисплей iPhone 12 mini. В 2021 году процент увеличился до всех базовых моделей линейки — iPhone 13 и 13 mini.

BOE удалось присоединиться к списку производителей дисплеев для Apple после нескольких неудачных попыток за счет успешного применения технологии низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO) для OLED-панелей, которые будут производиться на собственном заводе в Чунцине. По информации того же The Elec, в этом году BOE будет поставлять матрицы двух размеров только для базовых смартфонов Apple — iPhone 14 и 14 Max. А для обеих «прошек» Apple продолжит закупку панелей у Samsung Display и LG Display.

Ожидается, что для iPhone 15 Pro будет сделано от 50 до 60 миллионов панелей — это примерно 20% от всего количества дисплеев. Технология LTPO позволяет использовать динамическую частоту обновления экрана.