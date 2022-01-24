На сайте для разработчиков Apple сообщила о переносе сроков введения нескольких правил. Теперь приложения, предлагающие услуги в режиме онлайн, например, медицинские консультации или спортивные тренировки, смогут использовать сторонние платёжные системы до середины следующего года. Аналогичным образом откладывается срок исполнения требования компании по добавлению возможности удаления аккаунтов.

Согласно новым правилам App Store, во всех приложениях, в которых есть возможность создать профиль, должна быть возможность и удалить его. При этом в руководстве Apple для разработчиков отмечается, что параметры удаления учетной записи в приложении не должны быть спрятаны в интерфейсе. Кроме этого, недостаточно предоставить возможность временно отключить аккаунт или «заморозить» его, должна быть возможность полностью удалить профиль вместе со всеми связанными данными.

Прошлой осенью Apple также поддержала разработчиков и пользователей приложений, предоставляющих услуги в режиме онлайн, позволив им взаимодействовать со сторонними платёжными системами. Теперь же, на фоне повторного роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией, Apple продлила возможность использования сторонних платёжных систем до середины года. Это означает, что пользователи приложений, предоставляющих услуги онлайн, смогут проводить транзакции без необходимости оплачивать комиссию в размере до 30% от суммы платежа.

Купертиновцы сообщили, что было принято решение сдвинуть сроки и теперь новые правила вступят в силу 30 июня 2022 года.