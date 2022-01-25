Существуют десятки (или, возможно, сотни) отличных дистрибутивов Linux для настольных компьютеров, которые могут быть достойными альтернативами Windows или macOS, но есть также несколько систем, которые являются прямыми клонами проприетарных программных продуктов. Одной из них является airyxOS, целью которой является объединение интерфейса и дизайна программного обеспечения macOS с универсальностью FreeBSD, которая в настоящее время находится на ранних стадиях разработки.

В реализации интерфейса использованы типовые для macOS концепции, такие как верхняя панель с глобальным меню, идентичная структура меню, клавиатурные комбинации, похожий по стилю файловый менеджер Filer и поддержка таких команд, как launchctl и open. Графическое окружение основано на оболочке KDE Plasma, стилизованной под macOS.

Поддерживаются применяемые в macOS файловые системы HFS+ и APFS, а также специфичные системные каталоги. Например, помимо свойственных для FreeBSD иерархий /usr и /usr/local, в Airyx применяются каталоги /Library, /System и /Volumes. Домашние каталоги пользователей размещаются в каталоге /Users. В каждом домашнем каталоге имеется подкаталог ~/Library для приложений, использующих программный интерфейс Apple Cocoa.

В планах по развитию системы обеспечения исходной и двоичной совместимости с приложениями macOS (например, вы можете скомпилировать приложение macOS или запустить существующее приложение Mac на Airyx). Планируется реализация поддержки файлов-проектов XCode и программ на языке Swift. Ожидается, что многие приложения Linux тоже заработают через эмулятор, уже функциональны нативные для FreeBSD программы.

Главным разработчиком является Зои Нокс, который в настоящее время работает вице-президентом по разработке в OpenNMS Group.

airyxOS находится на ранней стадии разработки и пока не способна транслировать приложения macOS. Первый альфа-выпуск системы состоялся в мае прошлого года, а в ноябре появилась бета-версия.