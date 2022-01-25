В социальных сетях, на Reddit и форуме техподдержки Apple стало появляться множество жалоб на новую проблему, которая затрагивает смартфоны серии iPhone 13: устройства начинают нестабильно работать, а потом зависают, демонстрируя розовый экран, и перезагружаются.

Если присмотреться, то можно увидеть, что некоторые элементы интерфейса остаются видимыми за этим розовым фоном. Происходит это совершенно случайно, из-за чего использование гаджета становится крайне затруднительным.

Первое сообщение появилось в конце октября 2021 года от пользователя DPigar. Он указал на произвольные вылеты и перезагрузки, сопровождающиеся розовой заливкой дисплея. Ему заменили iPhone 13 Pro на новый, но проблема оказалась более массовой.

Чаще всего о проблеме сообщали владельцы iPhone из Китая, но случаи «розового дисплея» фиксировались и в других странах. В связи с этим Apple разместила в китайской соцсети Weibo пост, в котором признала факт неполадок. По словам представителей компании, проблема не связана с "железом" и возникает по причине некоей программной ошибки.

Apple уже начала тестирование iOS 15.3, в которой данная проблема решена. Как ожидается, обновление выйдет раньше запланированного срока — уже в течение ближайших дней.