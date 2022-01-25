Apple приглашает владельцев iPhone 13 Pro и 13 Pro Max принять участие в конкурсе «Снято на iPhone» с лучшими макроснимками. Конкурс продлится с 25 января по 16 февраля.

Модели линейки iPhone 13 Pro оснащаются самой передовой системой камер среди всех iPhone, и на них — впервые для iPhone — стало возможно делать отличные чёткие снимки с расстояния всего в 2 сантиметра до объекта съёмки.

Чтобы наглядно показать, на что способны камеры iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, Apple приглашает своих пользователей размещать макроснимки в Instagram, Twitter или Weibo с хэштегами #ShotoniPhone и #iPhonemacrochallenge и участвовать в международном конкурсе. В подписи также нужно отметить модель смартфона. Кроме того, заявку можно отправить Apple на почту shotoniphone@apple.com.

Жюри, состоящее из экспертов отрасли и представителей Apple, оценит работы и выберет 10 победителей. Лучшие фото будут опубликованы в разделе новостей на сайте Apple, на странице Apple в Instagram (@apple) и на других официальных страницах Apple в социальных сетях. Снимки также могут быть использованы в цифровых рекламных кампаниях, для оформления магазинов Apple Store или рекламных плакатов, а также на публичных фотовыставках.

Победителям сообщат о результатах 12 апреля 2022 года или незадолго до этой даты.