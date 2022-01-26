Американский студент Райан Пикрен, изучающий кибербезопасность, обнаружил уязвимости в веб-камерах iPhone и Mac. В награду за это Apple выплатила ему $100,5 тыс. Студент, ранее уже находивший уязвимости в камерах iPhone и Mac, получил, возможно, крупнейшую в истории выплату от Apple.

Эксплуатация уязвимости позволяет злоумышленнику получить полный доступ ко всем учетным записям, включая iCloud и PayPal, а также разрешение на использование микрофона, камеры и демонстрацию экрана. Взлом в конечном итоге предоставляет полный доступ ко всей файловой системе устройства. Кроме того, злоумышленники могли удаленно управлять микрофоном, веб-камерой Mac и записывать видео с экрана компьютера. Данный результат достигается за счет использования файлов webarchive в Safari, которую браузер использует для сохранения локальных копий веб-сайтов.

Возможность совершения атаки с использованием уязвимости в веб-архиве Safari описывалась ещё в 2013 году. По словам Пикрена, тот факт, что уязвимость просуществовала до нашего времени означает, что Apple не считала взлом с помощью веб-архива реалистичным, когда впервые внедрила систему сохранения локальных копий веб-сайтов в Safari. «Конечно, это решение было принято почти десять лет назад, когда модель безопасности браузера еще не была такой зрелой, как сегодня, — говорит Пикрен. — До Safari 13 пользователю даже не показывались никакие предупреждения, прежде чем веб-сайт загружал произвольные файлы. Поэтому разместить на компьютере жертвы поддельный файл веб-архива было легко».

Пикрен рассказал Apple про уязвимости в июле прошлого года. В начале 2022 года компания выплатила студенту причитающееся вознаграждение.