«МегаФон» опубликовал статистику по итогам 2021 года на российском рынке носимых устройств. В 2021 году продажи умных часов впервые оказались больше продаж умных браслетов и фитнес-трекеров.

С января по декабрь 2021-го россияне купили 6,3 миллиона умных часов и фитнес-трекеров на общую сумму 56,8 миллиарда рублей. Это на 25 процентов больше, чем в 2020-м, в натуральном выражении и на 51 процент — в денежном. В розничной сети «МегаФона» продажи гаджетов росли быстрее среднерыночных: за 12 месяцев 2021-го они увеличились на 36 процентов в штуках и на 193 процента в деньгах.

Абсолютным лидером продаж в категории умных часов стала Apple, которая заняла 38% рынка в штуках. Далее следуют Samsung и Huawei, на которые пришлось 14% и 10% соответственно. Потребители делали выбор в пользу Apple Watch SE 40 mm, Huawei Watch Fit и Xiaomi Mi Watch Lite.

Аналитики выделили несколько причины возросшей популярности смарт-часов. Во-первых, в 2021 году средняя стоимость умных часов упала на 29%. В магазинах появились бюджетные модели часов, которые могли себе позволить больше покупателей. Стоимость таких вариантов сопоставима с ценами флагманских браслетов. Вторая причина — удобство смарт-часов. Благодаря большому экрану такие устройства комфортнее использовать.

Пиковые продажи умных часов и фитнес-трекеров в России наблюдались накануне Международного женского дня — с 4 по 8 марта, а также перед Новым годом — с 28 до 31 декабря. Детские смарт-часы россияне покупали ко Дню знаний — с 28 по 31 августа — и тоже к новогодним праздникам.