Apple выпустила новые версии iOS 15.3 и iPadOS 15.3, которые содержат исправления ошибок и обновления безопасности для iPhone и iPad.

Заметных нововведений в этих апдейтах нет, но Apple всё равно рекомендует установить их. В iOS 15.3 и iPadOS 15.3 добавлено несколько патчей безопасности, а также устранены проблемы с использованием движка WebKit и баз данных IndexedDB в браузере Safari.

Новые версии операционных систем можно установить на iPhone 6s/6s Plus и более новые модели смартфонов Apple, а также на все планшеты, начиная с iPad Air 2-го поколения. Обновления сосредоточены на устранении багов и уязвимостей, обнаруженных в предыдущих версиях ПО.