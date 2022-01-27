Apple планирует внедрить новую технологию, которая поможет владельцам малого бизнеса превратить iPhone в терминалы бесконтактной оплаты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По имеющимся данным компания работает над новой функцией с 2020 года — тогда она приобрела за $100 млн канадский стартап Mobeewave, разработавший технологию, позволяющую смартфонам с NFC-модулями принимать оплату банковскими картами. NFC уже применяется в iPhone для платежей в системе Apple Pay.

Для того, чтобы принимать платежи на iPhone, продавцы в некоторых странах уже могут использовать специальные терминалы, связанные со смартфоном по Bluetooth — на этом рынке доминирует технология Square, разработанная компанией Block Inc. Новая функция превратит в платёжный терминал сам iPhone, позволяя представителям малого бизнеса, вроде владельцев точек общепита и парикмахеров принимать средства с банковских карт или совместимых смартфонов.

Неясно, будет ли опция приема платежей частью Apple Pay. Также неизвестно, намерена ли Apple сотрудничать с какой-либо платежной сетью для запуска этой функции или делать все самостоятельно.

Функция может появиться в операционной системе iOS уже через несколько месяцев, в ближайшем обновлении. Ожидается, что релиз iOS 15.4 для всех пользователей состоится весной.