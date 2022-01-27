Apple может заниматься созданием своей собственной игровой консоли. Для этих целей компания якобы приглашает к себе новых новых инженеров и технических специалистов, прежде работавших над платформами Xbox корпорации Microsoft.

Об этом в сообщает редактор ресурса Windows Central Джез Корден в подкасте The Xbox Two. Корден подчеркнул, что источник информации не совсем надёжен, так как он не предоставил никаких конкретных доказательств или документации, подтверждающих его слова.

По словам Кордена, у Apple мало опыта в создании игровой приставки, поэтому сторонние специалисты, которых компания переманит у Microsoft, помогут ей изучить возможность разработки собственной консоли. «Я давно слышал, что Apple думает о создании игровой консоли, и я не знаю, будут ли там игры в виртуальной реальности, метавселенная или что-то в этом духе», — заметил автор.

Информация о планах Apple выпустить свою игровую консоль появляется в сети уже далеко не первый раз. Еще в прошлом году сетевые источники сообщали о том, что Apple работает над неким игровым устройством, которое составит конкуренцию Nintendo Switch. Гаджет должен был строиться на основе процессора Apple A12 и поддерживать трассировку лучей.

Кроме этого Корден напоминает, что в прошлом купертиновцы не раз закрывали крупные проекты даже на относительно поздних стадиях разработки. Не исключено, что такая же участь постигнет и игровую консоль.