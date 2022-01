Apple выпустила первые бета-версии iPadOS 15.4 и macOS 12.3 для разработчиков. Главное нововведение — появление давно обещанной функции Universal Control.

Universal Control работает с Mac и Mac или Mac и iPad. Эта функция позволяет использовать одну мышь, трекпад и клавиатуру Mac для управления близлежащими Mac или iPad, или наоборот. Также можно бесшовно перетаскивать файлы с Mac на iPad и обратно.

Holy wow Universal Control is incredible.



This is me moving between a MacBook Pro, an iPad mini, and an iPad Pro using just the MacBook trackpad and keyboard. It's aware of position, lets you drag files, and supports iPadOS gestures.



The hype was real and it all just works pic.twitter.com/PWUTLYZtkW