Выручка Apple в IV квартале 2021 г. выросла на 11% в годовом выражении — до $123,9 млрд, следует из годового отчета компании. Это стало рекордной квартальной выручкой за всю историю компании. Чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась на 20,4% год к году и достигла $34,63 млрд.

Доходы превзошли ожидания аналитиков. Одним из самых прибыльных подразделений компании остались облачные сервисы, а наибольший рост показали продажи Мас.

Продажи iPhone выросли на 9%, до $71,63 млрд против $68,34 млрд, по консенсус-оценкам. Apple выпустила новые модели iPhone в сентябре 2021 года, отчетный квартал стал первым полным кварталом продаж iPhone 13. Компания заработала на услугах на 24% больше, чем в аналогичный период год назад — $19,52 млрд против $18,61 млрд.

Сервисы, которые включают iCloud, Apple Music, лицензирование поиска и сборы в App Store, остались наиболее прибыльным подразделением, их рост способствовал увеличению валовой прибыли Apple выше, чем ожидалось.

Все прочие продукты увеличили выручку на 13% до $14,7 млрд, к этой категории относятся умные часы Watch и наушники AirPods, помимо прочего. На этом направлении тоже был обновлён исторический рекорд по величине выручки.

Упал лишь спрос на планшеты iPad: в октябре-декабре 2021 года они разошлись в объеме 7,2 млрд долларов против 8,4 млрд долларов годом ранее. Снижение продаж iPad было связано с тем, что Apple не могла производить достаточное количество планшетов из-за проблем с поставками и отдавала приоритет другим устройствам.

«Невероятно устойчивый спрос на наши новые продукты от покупателей, а также двузначные значения роста доходов от сервисов позволили добиться рекордного роста нашей базы пользовательских устройств, — сказал Лука Маэстри, финансовый директор Apple. — Эти результаты помогли нам вернуть акционерам около 27 миллиардов долларов в течение квартала, поскольку мы остаемся верными нашей цели — достижению нейтрального баланса между долгами и наличным денежным потоком компании».

Во время публикации финансового отчёта Тим Кук заявил, что в мире насчитывается более 1,8 миллиарда активных устройств Apple. В январе 2021 года эта цифра составляла 1,65 млрд. Кук отметил, что проблемы с поставками гаджетов станут меньше влиять на Apple к марту.