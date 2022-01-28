Apple выпустила первую бета-версию iOS 15.4, в которой появилась долгожданная для владельцев iPhone функция, а именно возможность разблокировки смартфона по лицу, даже если пользователь носит маску.

В отчете Apple сказано, что для распознавания лица в маске устройство сканирует область вокруг глаз пользователя и отмечает уникальные особенности. Включить функцию можно в настройках, но доступна она только на моделях iPhone 12 и выше. Во время активации система попросит еще раз пройти процесс настройки сканера.

В отличие от разблокировки по Face ID в тандеме с Apple Watch, "масочный" Face ID можно использовать для авторизации покупок через Apple Pay или входа в приложения.

Когда началась пандемия, пользователи и даже целые организации (например, транспортная компания New York City MTA), просили Apple реализовать возможность разблокировки iPhone с маской на лице. Apple выпустила несколько обновлений, которые помогают решить проблему. Так, iOS 13.5 может определить, надета ли маска, и быстро предложить разблокировать устройство с помощью пароля. iOS 14.5 позволяет пользователям Apple Watch использовать Face ID даже с маской (только если часы находятся достаточно близко к телефону). Тем, у кого нет Apple Watch, не стоит расстраиваться, ведь долгожданный функционал может появиться уже в ближайшее время.

Помимо этого в iOS 15.4 добавили 37 новых эмодзи, среди которых контурная рожица, испуганное лицо с закрытыми ладонями глазами, а также тающее лицо. В числе других эмодзи, которые добавят в iOS 15.4, — беременный мужчина, сложенные в сердечко руки, тролль, низкий уровень заряда, рентген, закушенная губа.