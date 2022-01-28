Epic Games неожиданно получила поддержку 35 штатов США в деле против Apple. По их мнению, решение судьи о том, что «купертиновцы» не нарушают антимонопольные законы, основано на ошибочном анализе и должно быть отменено. Решение по делу вынесли в сентябре 2021 года, но пока оно не вступило в силу — его оспаривают обе компании.

Помимо этого на сторону Epic Games встали авторитетные учёные (38 профессоров права, экономики и бизнеса), организации по защите прав потребителей и защиты «кибергражданских» свобод, а также корпорация Microsoft.

В Microsoft отметили "исключительную власть" Apple над доступом разработчиков к аудитории владельцев iOS-устройств. В корпорации также подчеркнули, что исход разбирательства будет иметь далеко идущие последствия далеко за пределами индустрии видеоигр.

Тезис об ошибочности судебного решения выдвинул даже американский Минюст, впрочем, не примкнув ни к одной из сторон по делу. Ведомство считает, что окружной суд допустил несколько юридических ошибок в толковании закона Шермана — основного антимонопольного нормативно-правового акта США. Это, как утверждают в министерстве, может поставить под угрозу соблюдение антимонопольного законодательства.

Представитель Apple отметил, что компания с оптимизмом смотрит на развитие дела. Он считает, что суд не поддержит апелляцию Epic Games.