Apple разрешила разработчикам скрывать свои приложения из каталога и результатов поиска магазина App Store. Такие программы останутся общедоступными, однако скачать их можно будет только по прямой ссылке.

Разработчики приложений, которые не подходят для публичного распространения, могут отправить запрос на исключение программы из общего каталога App Store. Она перестанет фигурировать в подборках, рекомендациях, результатах поиска и других разделах магазина. Скачать такое приложение можно будет либо по прямой ссылке, либо через платформы Apple Business Manager и Apple School Manager.

После того как Apple одобрит запрос, метод распространения изменится на «Unlisted App». Если приложение уже доступно в App Store, ссылка него останется прежней, однако магазин перестанет отображать приложение в общем списке.

По заявлению компании, новый способ дистрибуции ПО подойдёт приложениям, которые разрабатывались для отдельных организаций, особых мероприятий, исследовательских проектов и прочих случаев, не предусматривающих публичное использование.

Вместе с тем, данный инструмент, уточняет Apple, не следует использовать на стадии разработки приложений — все заявки, связанные с предрелизными и бета-версиями, будут отклонены.