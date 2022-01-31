Известный обозреватель Марк Гурман из Bloomberg рассказал некоторые детали о готовящемся к выпуску iMac Pro. Как сообщает журналист, новинка будет больше, чем нынешний 24-дюймовый M1 iMac, но с аналогичным дизайном.

Предположительно, iMac Pro следующего поколения будет иметь 27-дюймовый mini-LED дисплей с поддержкой с технологией ProMotion, обеспечивающей частоту обновления до 120 Гц. За производительность устройства будут отвечать чипы M1 Pro и M1 Max с разным объёмом оперативной и накопительной памяти. Также Марк Гурман полагает, что новый iMac Pro буде выпускаться в классических цветовых расцветках, включая цвет Space Gray.

Гурман утверждает, что устройство может быть запущено в начале 2022 года, предположительно, на весеннем мероприятии. Авторитетный аналитик Росс Янг также уверен в том, что Apple представит обновлённый iMac Pro, однако по его информации это произойдёт в середине года.

Помимо информации о сроках запуска iMac Pro, Янг раскрыл некоторые подробности о матрице устройства. Он сообщил, что у дисплея моноблока будет меньше зон подсветки, чем у экранов 12,9-дюймового iPad Pro и свежих MacBook Pro. Это означает, что матрица будет не такой контрастной.