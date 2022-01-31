Инсайдер, скрывающийся под ником LeaksApplePro, поделился первыми деталями об iOS 16 — новой операционной системе Apple, которая будет представлена этим летом. В ней, утверждает источник, будет значительно расширена функциональность системных виджетов.

Как сообщает инсайдер, в системе появится возможность всячески взаимодействовать с этими виджетами. Например, можно будет сразу отрегулировать яркость, включить фонарик, запустить секундомер и выполнять другие действия. Кроме того, должны появиться совершенно новые виды виджетов, показывающие количество пропущенных сообщений от конкретного человека или напоминания с предложением соответствующих приложений.

EXCLUSIVE: iOS 16.

Be prepared for interactive widgets! Apple is now working on these “big widgets” internally named InfoShack.

Will tell you more about them soon. pic.twitter.com/GZF9zYjOsw — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 26, 2022

Также виджеты будут доступны в других, более компактных размерах. Внутри Apple интерактивные компоненты известны как InfoShack, говорит осведомитель, хотя окончательное название может оказаться другим. В ближайшее время LeaksApplePro обещает поделиться дополнительными подробностями.

По числу изменений iOS 16 может стать крупнейшим обновлением за последние годы. На это указывает то, что новая версия перестанет поддерживать ряд устаревших моделей, таких как iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE 1-го поколения.