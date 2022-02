Инсайдер, скрывающийся под ником LeaksApplePro, поделился первыми деталями об iOS 16 — новой операционной системе Apple, которая будет представлена этим летом. В ней, утверждает источник, будет значительно расширена функциональность системных виджетов.

Как сообщает инсайдер, в системе появится возможность всячески взаимодействовать с этими виджетами. Например, можно будет сразу отрегулировать яркость, включить фонарик, запустить секундомер и выполнять другие действия. Кроме того, должны появиться совершенно новые виды виджетов, показывающие количество пропущенных сообщений от конкретного человека или напоминания с предложением соответствующих приложений.

EXCLUSIVE: iOS 16.

Be prepared for interactive widgets! Apple is now working on these “big widgets” internally named InfoShack.

Will tell you more about them soon. pic.twitter.com/GZF9zYjOsw