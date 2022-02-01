Первая бета-версия macOS 12.3 включает не только официально заявленные функции, такие как «Универсальное управление», но и скрытые нововведения, упоминания которых были обнаружены в коде прошивки. В частности, компьютеры Apple могут получить поддержку технологии UWB.

Как пишет 9to5mac, в последней бета-версии macOS 12 были обнаружены фреймворки, необходимые для поддержки сверхширокополосной связи. Интересно, что эти же инструменты уже использовались для обеспечения поддержки UWB на устройствах iOS с чипом U1. В России использование чипа U1 пока запрещено, но Apple уже работает с местными ведомствами для получения нужных радиочастот.

На данный момент информации доступно немного. Известно только, что в системе присутствуют отдельные файлы, необходимые для работы сверхширокополосной связи. Из этого можно сделать вывод, что купертиновцы как минимум рассматривают возможность внедрения UWB-чипов в свои компьютеры.

На данный момент технология UWB используется для более быстрой передачи данных между iPhone и HomePod mini, разблокировки совместимых автомобилей, определения точного местоположения трекеров AirTag и ряда других функций, завязанных на возможности устройств находить друг друга в пространстве.

Возможно, что появление UWB в Mac позволит отправлять данные со смартфона на компьютер, просто направив его в нужную сторону, или разблокировать ПК без необходимости вводить пароли или использовать другие способы аутентификации, такие как отпечаток пальца или скан лица.