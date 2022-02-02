Apple подала в суд на украинского кинорежиссера Василия Москаленко. Предметом спора послужила комедия «Человек-яблоко» (Apple-Man).

Фильм, который снимали в Киеве, не имеет никакого отношения к американской компании — это пародия на кинокартины о знаменитых супергероях. Главная суперспособность центрального персонажа по имени Apple-Man — управлять левитирующими яблоками (фруктами), а основной посыл в том, что вести здоровый образ жизни — классно и важно. Деньги на фильм собирали на Kickstarter, подняли около $120 тысяч.

Apple оказалась недовольна тем, что название компании ассоциируется с комедийным фильмом. Юристы Apple направили уведомление о возражении и инициировали судебное разбирательство против «Человека-яблоко» и Василия Москаленко. По словам режиссёра, его фильм уже одобрен Управлением по патентам и товарным знакам США (USPTO), но Apple добивается отклонения заявки на регистрацию товарного знака.

В иске, который занял почти 500 страниц, Apple требует от Москаленко отказаться от юридического оформления фильма на территории США. Так компания сможет запретить использование словосочетания «Apple-Man» в названии фильма, комиксах и рекламной продукции.

Москаленко выразил опасение, что судебные тяжбы могут лишить его всех денег, полученных за счет краудфандинга, и что Apple даже вынудит его удалить фильм. Режиссер добавил, что он стремится решить вопрос мирным путем. «Я очень хочу договориться с Apple», – заявил он.