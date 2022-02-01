Функция автозаполнения на iPhone позволяет быстро вводить SMS-коды подтверждения в различные формы, но этим нередко пользуются мошенники. Чтобы защитить владельцев гаджетов от недобросовестных сайтов, Apple изменила работу полезного инструмента, который научился распознавать подозрительные сообщения с одноразовыми паролями.

С переходом на новую систему безопасности Apple потребовала от компаний осуществлять рассылку кодов в более безопасном формате. Первая строчка будет содержать читаемый код и пояснительный текст, а вторая строчка будет заполнена информацией для сверки.

Так, если раньше текст сообщения был таким: «Ваш Apple ID код 123456. Не передавайте его никому», то с ноября 2021 года он стал таким: «Ваш Apple ID код 123456. Не передавайте его никому. @apple.com #123456 %apple.com».

По новым правилам, в iOS будет выполняться автозаполнение лишь в том случае, если домен, указанный в коротком сообщении, совпадает с доменом в окне авторизации. Например, если при попытке логина на сайте apple.com ссылка фактически ведёт на apple.securelogin.com, пользователю не будет предложен вариант автозаполнения.

Нововведение было добавлено в iOS 15, iPadOS 15 и macOS Big Sur.