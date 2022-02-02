Gucci представил кейс для AirPods Max стоимостью почти вдвое дороже самих наушников
Итальянский люксовый бренд Gucci выпустил необычный аксессуар для наушников AirPods Max.
Чехол под названием «Офидия» стоит 980 долларов. Он сделан из неопрена и вискозы, которые, по словам Gucci, имеют «низкое воздействие на окружающую среду» — что важно, когда дело доходит до соответствия стандартам Apple. Он также оснащен деталями из кожи, застежкой с золотым логотипом GG и регулируемым плечевым ремнем, который позволяет носить аксессуар как сумку.
На внутренней стороне кейса находится принт в виде надписи «Hodiernum», что с латинского языка означает «принадлежность к настоящему» — так бренд обыгрывает контраст между современными наушниками и винтажным дизайном чехла.
Остается неясным, есть ли в чехле от Gucci магниты, которые используются для перевода AirPods Max в спящий режим для сохранения заряда аккумулятора. Если их нет, то пользователю придется заряжать AirPods Max каждые 20 часов.
Полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max были представлены 8 декабря 2020 года. Их цена с комплектным чехлом составляет 549 долларов.
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