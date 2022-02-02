Итальянский люксовый бренд Gucci выпустил необычный аксессуар для наушников AirPods Max.

Чехол под названием «Офидия» стоит 980 долларов. Он сделан из неопрена и вискозы, которые, по словам Gucci, имеют «низкое воздействие на окружающую среду» — что важно, когда дело доходит до соответствия стандартам Apple. Он также оснащен деталями из кожи, застежкой с золотым логотипом GG и регулируемым плечевым ремнем, который позволяет носить аксессуар как сумку.

На внутренней стороне кейса находится принт в виде надписи «Hodiernum», что с латинского языка означает «принадлежность к настоящему» — так бренд обыгрывает контраст между современными наушниками и винтажным дизайном чехла.

Остается неясным, есть ли в чехле от Gucci магниты, которые используются для перевода AirPods Max в спящий режим для сохранения заряда аккумулятора. Если их нет, то пользователю придется заряжать AirPods Max каждые 20 часов.

Полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max были представлены 8 декабря 2020 года. Их цена с комплектным чехлом составляет 549 долларов.