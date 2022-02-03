Одновременно с переговорами с разными сторонами, которые имеют отношение к автомобильной промышленности, Apple круглосуточно занимается созданием новой технологии, которая однажды сможет найти применение в амбициозном проекте беспилотного электрокара.

Новый патент Apple, зарегистрированный Бюро по патентам и товарным знакам США, описывает новый дизайн люка на крыше, цель которого — дать водителям возможность решать, сколько света им нужно внутри. Конечно, сама по себе идея не нова, но подход Apple основан на переменной прозрачности окон, что, по сути, означает, что любой человек, находящийся в машине, сможет легко отрегулировать яркость в салоне «под себя» нажатием кнопки или отдав голосовую команду.

«Область переменной прозрачности переключается из затемненного состояния в светлое состояние в ответ на перемещение узла подвижной панели из закрытого положения в открытое положение, а область переменной прозрачности переключается из светлого состояния в затемненное состояние в ответ на перемещение подвижной панели в сборе из открытого положения в закрытое положение», — поясняет Apple в патенте.

Это уже далеко не первый патент Apple, связанный с автомобилями, что дополняется наймом специалистов и ведением переговоров с крупными автопроизводителями. Предполагается, что Apple Car выйдет в свет не ранее 2025 года.