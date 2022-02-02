По данным сетевых источников, в этом году Apple представит очередное поколение недорогого iPhone SE с поддержкой 5G. Дизайнер под ником Concept Creator создал рендеры устройства. Он традиционно выкладывает свои творения на сайте Let's Go Digital.

Согласно предварительным данным, новый iPhone SE образца 2022 года визуально мало чем будет отличаться от нынешней модели, поэтому нет ничего удивительного в том, что устройство на этих изображениях демонстрирует знакомый дизайн.

Ожидается, что смартфон получит 4,7-дюймовый дисплей с широкими рамками сверху и снизу. На задней крышке его корпуса расположится единственная камера на 12 Мп с поддержкой технологий Deep Fusion и Smart HDR, а также ночного режима съёмки.

При том, что внутри ожидаются значительные перемены: iPhone SE 2022 приписана SoC Apple A15 с модемом 5G. Увеличится объём памяти: уже 128 ГБ в базовой версии. Объём ОЗУ составит 4 ГБ.

Предполагается, что анонсируют девайс в конце марта или начале апреля в рамках большой весенней презентации Apple. Базовая версия, согласно последним слухам, стартует всего лишь с 300 долларов, то есть новинка окажется на 100 долларов дешевле предшественника.