Apple призывает Сенат США отменить новый антимонопольный закон
Apple призывает высокопоставленных законодателей Сената США отклонить новый антимонопольный закон, который заставит Apple разрешить пользователям iOS загружать приложения не только из App Store.
В заявлении IT-гиганта сказано, что упомянутый законопроект нанесёт ущерб безопасности и конфиденциальности пользователей, приведёт к расширению ответственности и правовой неопределённости, а также лишит потребителей возможности выбора. Позиция Apple была изложена в письме, направленном главе судебного комитета Сената Дику Дурбину и республиканцу Чаку Грассли перед обсуждением законопроекта, которое пройдёт на этой неделе.
«Мы глубоко обеспокоены тем, что законопроект, если в него не будут внесены поправки, облегчит крупным платформам социальных сетей отказ от соответствия практике Apple App Store и позволит им вести бизнес в привычном режиме», — написал Паудерли.
Ещё одна немаловажная причина сопротивления Apple заключается в прибыли, которую компания потеряет: сейчас Apple удерживает с продажи каждого приложения (и со встроенных продаж внутри приложений) комиссию в размере от 15 до 30%.
Стоит отметить, что в Сенате довольно много как сторонников, так и противников законопроекта. Сейчас даже профессиональные аналитики не могут точно предсказать результаты голосования по нему.
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