Apple призывает высокопоставленных законодателей Сената США отклонить новый антимонопольный закон, который заставит Apple разрешить пользователям iOS загружать приложения не только из App Store.

В заявлении IT-гиганта сказано, что упомянутый законопроект нанесёт ущерб безопасности и конфиденциальности пользователей, приведёт к расширению ответственности и правовой неопределённости, а также лишит потребителей возможности выбора. Позиция Apple была изложена в письме, направленном главе судебного комитета Сената Дику Дурбину и республиканцу Чаку Грассли перед обсуждением законопроекта, которое пройдёт на этой неделе.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что законопроект, если в него не будут внесены поправки, облегчит крупным платформам социальных сетей отказ от соответствия практике Apple App Store и позволит им вести бизнес в привычном режиме», — написал Паудерли.

Ещё одна немаловажная причина сопротивления Apple заключается в прибыли, которую компания потеряет: сейчас Apple удерживает с продажи каждого приложения (и со встроенных продаж внутри приложений) комиссию в размере от 15 до 30%.

Стоит отметить, что в Сенате довольно много как сторонников, так и противников законопроекта. Сейчас даже профессиональные аналитики не могут точно предсказать результаты голосования по нему.