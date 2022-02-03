Компания Meta отчиталась за 2021 год. Похоже, новая политика конфиденциальности Apple стоила Facebook почти $10 млрд недополученной рекламной выручки за последние два квартала. После публикации отчета акции компании сильно потеряли в цене.

Apple внесла серьёзные изменения в политику конфиденциальности мобильной платформы с выпуском iOS 14.5 — с того момента разработчики приложений не могут собирать пользовательские данные для персонализированной рекламы, не получив на это явного разрешения. Теперь при запуске содержащих рекламу приложений появляется запрос на разрешение на отслеживание персональной информации пользователя. Если тот отвечает отказом, то разработчик приложения лишается доступа к IDFA — идентификатору, который отвечает за таргетинг рекламных объявлений и сбор статистики по их эффективности. По некоторым данным, от слежения отказываются до 90% владельцев iPhone. Конечно же, это сильно ударило по рекламному бизнесу многих компаний, включая Meta.

«В четвертом квартале влияние изменений, внесенных Apple в iOS, соответствовало нашим ожиданиям и было равноценным негативному эффекту в третьем квартале. Мы считаем, что в целом из-за влияния iOS наш бизнес в 2022 году не получит порядка $10 млрд. Так что это довольно серьезный встречный ветер для нашего бизнеса», - сообщил во время разговора с инвесторами финдиректор Meta Дэвид Веннер.

Компания опубликовала прогноз на 2022 год — в первом квартале Meta ожидает роста выручки на 3-11%, до $27-29 млрд. Аналитики предполагали, что выручка превысит $30 млрд. Meta заявила, что на прогнозы повлияли изменения правил конфиденциальности в iOS от Apple, инфляция и проблемы с цепочками поставок.