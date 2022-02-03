Google начала тестировать функцию перевода реакций iMessage в смайлики в бета-версии приложения «Сообщения» для Android.

Пользователи iOS давно могут ставить лайки и отправлять другие стикеры в ответ на любые сообщения. Если переписка происходила с пользователем Android, то последний вместо смайликов получал текстовую расшифровку отдельным сообщением, что приводит к путанице. Например, вместо эмодзи с улыбкой пользователь получал оповещение «собеседник посмеялся над сообщением».

Нововведение заменяет текст на стандартные смайлики, разгружая чат и улучшая взаимопонимание между пользователями разных платформ. При этом дизайн реакций на iPhone и Android несколько отличается, но в целом иконки точно передают настроение собеседника.

Новая функция «Показывать реакции iPhone как смайлики» включена по умолчанию в бета-версии приложения «Сообщения» в меню «Дополнительно» в разделе «Настройки». Пока неясно, когда Google выпустит стабильную версию приложения для всех пользователей.