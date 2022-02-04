Apple открыла представительство в России, выполнив таким образом первой из зарубежных IT-компаний все требования так называемого закона «о приземлении», следует из информации на сайте Роскомнадзора.

Ранее корпорация исполнила два других условия: зарегистрировала на сайте РКН личный кабинет и разместила на своих платформах формы обратной связи для российских пользователей.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", представительство ирландской компании "Эппл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед" зарегистрировано в Москве в районе Арбат. Сферой его деятельности является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также деятельность в области права.

"ООО «Эппл рус», открытое в 2015 году, по-прежнему будет заниматься торговлей устройствами - но все вопросы, связанные с функционированием информационного сегмента (в том числе, взаимодействие с органами власти) теперь будут направляться не в Ирландию, как раньше, а в московский офис. А это значит, что российские пользователи получат более быструю и качественную поддержку", - написал один из авторов закона «о приземлении» Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

Федеральный закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» был принят Госдумой летом прошлого года. Положение вступило в силу с 1 января 2022 года. Закон предусматривает, что зарубежные IT-компании, имеющие суточную аудиторию более 500 тыс. человек, обязаны открыть свои представительства в России.