По информации 9to5Mac, умельцы смогли с помощью физического вмешательства в конструкцию устройства отключить динамик на метке отслеживания вещей AirTag. Они начали продавать доработанные метки на eBay и Etsy.

Динамики в AirTag выполняют роль защиты от слежки за людьми. Метка издаст звук, если долгое время находится вдали от сопряжённого устройства. Так окружающие поймут, что рядом находится трекер. Без динамика человек всё ещё может узнать, что вместе с ним путешествует чужой AirTag. Но для этого нужен iPhone с iOS 14.5 или новее, либо приложение Tracker Detect для Android.

Тем не менее, пользователи, которые намеревались использовать трекер для поиска велосипеда или даже автомобиля в случае его кражи, опасались, что небольшое время, после которого устройство выдаст себя звуковым сигналом, позволит похитителям оперативно найти и обезвредить AirTag. Это беспокойство, по словам продавца, стало причиной чтобы начать предлагать модифицированные AirTag с физически отключённым динамиком.

Согласно описанию товара на Etsy, устройство внешне ничем не отличается от обычного AirTag за $29, но под его аккумулятором просверлена небольшая дырочка, чтобы отключить питание динамика. Стоимость AirTag с деактивированным динамиком составляла $77,5. Однако товар «провисел» на сайте недолго – через минуту продавец снял его с продажи.

«Как и в случае со множеством других продуктов в мире, всегда есть меньшинство, использующее их со злым умыслом. Радуясь возможности помочь людям с хорошими намерениями, я выставил товар на продажу, не думая о негативных последствиях. AirTag очень легко сделать тихим, либо путем электрических модификаций, либо просто силой заглушив звук. Я не могу никак повлиять на людей, самостоятельно модифицирующих AirTags (в Сети есть целая куча публикаций о том, как это сделать), но как минимум я могу сам отказаться от продажи инструмента, которым можно злоупотреблять», – сообщил продавец. На eBay ещё можно найти аналогичные предложения.

Метки Apple AirTag последнее время стали часто использовать злоумышленники. В Канаде угонщики с их помощью фиксировали местоположение дорогих автомобилей и угоняли их тогда, когда машины были около домов хозяев. Они приклеивали эти небольшие метки под днище или за бампера. Владельцы машин даже не были в курсе, что за ними ведется наблюдение.