MacBook Pro на М1 и Pro Display XDR могут ограничивать яркость экрана при высоких температурах
На сайте Apple появилась информация для владельцев ноутбуков MacBook Pro (2021) и профессионального монитора Pro Display XDR, испытывающих проблемы при работе со своими устройствами. Компания объяснила причину потери яркости подсветки фирменной техники, и дала советы по исправлению ситуации.
По словам Apple, яркость понижается, если температура в помещении высокая, а на дисплее долго воспроизводился очень яркий контент, например, HDR-видео.
Если экраны MacBook Pro 2021 и Pro Display XDR нагреются слишком сильно, то включится специальный режим пониженного энергопотребления. После его активации в менюбаре и Центре управления macOS появится соответствующий индикатор.
Для устранения проблемы Apple предлагает несколько решений:
- На MacBook Pro — временно закрыть все приложения с высоким потреблением системных ресурсов
- Использовать эталонный режим на устройствах с дисплеем Liquid Retina XDR
- Закрыть или свернуть все окна с HDR-контентом
- Перевести устройство в спящий режим и дать дисплею остыть в течение 5-10 минут
- Снизить температуру в помещении
Если температура в помещении не превышает 25 °C, но компьютер всё равно снижает яркость, Apple советует обратиться в авторизованный сервисный центр за диагностикой.
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