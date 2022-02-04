На сайте Apple появилась информация для владельцев ноутбуков MacBook Pro (2021) и профессионального монитора Pro Display XDR, испытывающих проблемы при работе со своими устройствами. Компания объяснила причину потери яркости подсветки фирменной техники, и дала советы по исправлению ситуации.

По словам Apple, яркость понижается, если температура в помещении высокая, а на дисплее долго воспроизводился очень яркий контент, например, HDR-видео.

Если экраны MacBook Pro 2021 и Pro Display XDR нагреются слишком сильно, то включится специальный режим пониженного энергопотребления. После его активации в менюбаре и Центре управления macOS появится соответствующий индикатор.

Для устранения проблемы Apple предлагает несколько решений: