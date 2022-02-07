Apple, предположительно, назначила презентацию новых продуктов на начало следующего месяца. Ожидается, что мероприятие пройдет 8 марта либо близко к этой дате, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Главной новинкой мартовского мероприятия Apple станет третье поколение iPhone SE. Новый смартфон станет первым обновлением бюджетной модели iPhone SE за два года. В него будут добавлены возможность пользоваться сетями 5G, улучшенная камера и более быстрый процессор. Но дизайн будет схож с версией, представленной в апреле 2020 года.

Кроме того, в рамках мартовской пресс-конференции могут представить преемника планшета iPad Air 2020 года — также с поддержкой 5G-сетей и улучшенным чипом — и некий новый компьютер Mac. Возможно, речь идет об обновленной модели 27-дюймового iMac Pro.

Также на первую половину марта, согласно данным источников, запланирован выход iOS 15.4, которая, помимо прочего, позволит разблокировать iPhone с помощью Face ID, не снимая маску. Сейчас новая версия операционной системы находится на этапе тестирования.

Вместе с тем японский сайт Mac Otakara сообщил, что поставщики Apple начали производство iPhone SE 5G и iPad Air (2022).