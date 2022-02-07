Обозреватель Bloomberg Марк Гурман в своей рассылке Power On рассказал, что Apple действительно планировала перенести систему распознавания лиц Face ID в вышедший в прошлом году iMac на чипе M1.

К сожалению, компания решила отказаться от этих планов, сосредоточив усилия на дизайне компьютера. Гурман утверждает, что Face ID в компьютерах Apple дебютирует в iMac или внешнем мониторе, поскольку толщина корпуса этих устройств позволит без проблем разместить все необходимые датчики.

Сообщается, что компания в данный момент не располагает технологиями, позволяющими разместить систему распознавания лица True Depth в тонкую дисплейную крышку ноутбука. Поэтому до MacBook сканеры лица доберутся еще не скоро.

Ранее Гурман заявлял, что Face ID появится во всех Mac и iPad в течение нескольких лет — это конечная цель компании.