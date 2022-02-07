С 1 июля 2021 года Apple «урезала» покупателям новых устройств срок бесплатной подписки на TV+ с 12 до 3 месяцев. А в начале 2022-го доступ к бесплатной пробной версии Apple Music для новых пользователей уменьшили с 3 до 1 месяца.

Изменения коснулись всех стран, где доступен Apple Music, а их более 150. Это первое изменение бесплатного пробного периода с тех пор, как в июне 2015 года был представлен конкурент Spotify.

При этом, покупатели AirPods Pro, AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max, некоторых устройств Beats и колонки HomePod mini всё ещё получают шесть месяцев подписки в подарок.

На данный момент у Apple Music около 78 млн платных подписчиков, благодаря чему сервис уступает только Spotify.