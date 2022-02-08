Apple купила британский стартап AI Music, чьи технологии используют алгоритмы искусственного интеллекта для того, чтобы генерировать индивидуальную музыку, соответствующую запросам пользователей, сфере применения и другим параметрам.

Технология стартапа позволяет создавать саундтреки на основе музыки, не ограниченной авторскими правами, адаптируясь под конкретного пользователя. Например, под интенсивность тренировки или жанр видеоигры. Ранее у стартапа были сделки с рекламными компаниями, музыка в роликах которых также менялась в зависимости от аудитории.

Сейчас сайт AI Music уже недоступен, но на странице компании в LinkedIn сохранилась информация, что её «миссия состоит в том, чтобы переопределить то, как мы создаём, взаимодействуем и воспринимаем музыку». По данным Bloomberg, до поглощения Apple в AI Music работало около двух десятков сотрудников.

Эксперты считают, что технология найдёт применение не только в Apple Music, но и всей экосистеме Apple One, куда входят Fitness+, Apple TV+ и Arcade. Ранее компания также приобрела стриминговый сервис классической музыки Primephonic.

В 2021 г. Apple значительно сократила расходы на приобретение перспективных компаний. На выплаты по таким сделкам в прошлом году было выделено всего $33 млн против $1,5 млрд в 2020-м и $624 млн в 2019-м.