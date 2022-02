Apple представила функцию Tap to Pay, с помощью которой iPhone можно будет использовать как платежный терминал. Tap to Pay работает на базе той же технологии NFC, что и Apple Pay, следует из пресс-релиза на сайте компании.

Apple запустит Tap to Pay на рынке США весной этого года. Компания заявила, что Tap to Pay будет поддерживать сервис электронных платежей Stripe. Также Tap to Pay будут позже поддерживать платежные системы American Express, Discover, Mastercard и Visa.

Разработчики смогут принимать платежи через специальное приложение, которое компания выпустит позже. Оно будет работать на iPhone XS и более поздних моделях. Все транзакции, как и с Apple Pay, будут шифроваться, поэтому Apple не будет знать, кто и как совершает покупки. Для сторонних разработчиков Apple выпустит в новой бета-версии iOS SDK сервиса Tap to Pay для интеграции его функций в мобильные приложения для iOS.

Компания сообщает, что в конце этого года новая технология также начнёт использоваться во всех розничных магазинах Apple Store в США. О том, будет ли она доступна пользователям из других стран, не сообщается.