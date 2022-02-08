Команда популярного бенчмарка AnTuTu назвала самые производительные гаджеты Apple по состоянию на январь 2022 года.

Первую и вторую позицию заняли iPad Pro 2021 года с чипом M1 на 12,9 дюймов и 11 дюймов соответственно. Самый производительный планшет набрал 1,25 млн баллов в синтетическом тесте AnTuTu.

На третьем месте с достаточно большим отрывом от первых двух аппаратов находится 12,9-дюймовый iPad Pro третьего поколения, оборудованный процессором A12X Bionic. Интересно, что он сумел обойти более новый и технически более мощный 12,9-дюймовый iPad Pro четвёртого поколения с процессором A12Z Bionic, занимающий шестое место в рейтинге.

Четвёртое и пятое места заняли iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 Pro соответственно. Базовый iPhone 13 замыкает десятку лидеров. iPhone 13 mini в рейтинг не попал. Седьмое, восьмое и девятое места занимают 11-дюймовый iPad Pro 2020 года, 11-дюймовый iPad Pro 2018 года и iPad mini 2021 года соответственно.

При этом показатели смартфонов на Android в тестах AnTuTu гораздо скромнее. Отметку в 1 млн баллов пока преодолели только устройства на Snapdragon 8 Gen 1.