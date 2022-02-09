Издание DigiTimes опубликовало информацию о планах Apple в ближайшее время представить MacBook Pro начального уровня на базе нового процессора M2. Согласно предоставленным поставщиками сведениям, производитель находится на стадии старта серийного производства нового ноутбука.

Новая модель почти ничем не будет отличаться от текущего 13-дюймового MacBook Pro на Apple M1. Главное отличие — использование вычислительной платформы M2. Это менее мощное решение, чем M1 Pro/M1 Max, но заметный апгрейд по сравнению с M1.

DigiTimes сообщает, что производственные партнёры Apple в Китае поддерживали работу производственных линий во время праздника Лунного Нового года, чтобы обеспечить своевременный выпуск на рынок новой модели MacBook Pro, презентация которого намечена на начало марта.

Однако другие авторитетные инсайдеры уверены, что Apple выпустит обновлённый MacBook Pro начального уровня в октябре-ноябре 2022 года вместе с новым MacBook Air.